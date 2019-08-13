52-летний миллионер отшлепал девушек на видео и подвергся критике

Предприниматель из Италии, известный как «танцующий миллионер», снял новое видео на яхте и столкнулся со шквалом критики от подписчиков. Ролик появился в его официальном Instagram-аккаунте.

На записи 52-летний Джанлука Вакки танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных девушек по ягодицам, после чего берет за руку свою спутницу и продолжает танцевать с ней.

Поклонники миллионера не оценили его поступок. «Ты рассуждаешь об уважении к жизни, но у тебя нет никакого уважения ни к жизни, ни тем более к женщинам. Точно так же у этих девушек нет уважения к самим себе. Им нужны твои деньги, а не ты сам. Но наличие денег не означает наличие счастья или любви. Грустно», — сетовала одна подписчица. «Что ж, извини, но это показывает, что у тебя нет уважения к женскому телу. Я подписана на тебя, потому что ты позитивный и счастливый человек, но это совсем не круто», — возмутилась другая девушка. «Ты, конечно, прав, заявляя, что это твоя жизнь. Но представь, если у тебя будет дочь и кто-то будет делать с ней… то же самое. Не забывай, что на тебя подписаны подростки, для которых ты пример для подражания», — напомнил третий комментатор.

Тем не менее Вакки невозмутимо ответил на все оскорбления. «Я очень уважаю этих девушек. Вам нужно научиться шутить, если вы хотите проявить уважение к жизни», — заключил итальянец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



