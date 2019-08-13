Голодная змея проглотила свой хвост

Forgotten Friend Reptile Sanctuary / Facebook

В приюте для рептилий американского штата Пенсильвания королевская змея по кличке Кронос (Kronos) проглотила 25 сантиметров своего хвоста. Видео с пресмыкающимся опубликовано в Facebook-группе Forgotten Friend Reptile Sanctuary.

«Джесси спасает голодную королевскую змею от самой себя», — написали работники заповедника. В комментариях они отметили, что королевские змеи встречаются в США и известны тем, что питаются другими змеями. По их словам, на особей этого вида не действует яд гремучей змеи и медноголового щитомордника.

«Мы впервые за 15 лет работы видим, как змея пытается проглотить саму себя», — подчеркнули сотрудники Forgotten Friend Reptile Sanctuary. Пост собрал десятки комментариев и сотни лайков. Многие юзеры поблагодарили администраторов группы за возможность увидеть такое необычное явление. «Невероятно! Спасибо, что поделились!» — писали пользователи сети.

Обыкновенная королевская змея — неядовитая змея семейства ужеобразных (Calubridae). У представителей этого вида треугольная голова и стройное туловище темно-коричневого или черного окраса. Королевская змея достигает двух метров в длину.

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