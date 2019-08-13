Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли

Ученые Австралийского национального университета обнаружили в снегу Антарктиды межзвездную пыль, содержащую редкий радиоактивный изотоп железа. Наличие радионуклида указывает на то, что пыль появилась сравнительно недавно в результате взрывов звезд. Об этом сообщает издание Science Alert.

Данные спектрометрического анализа образцов антарктического снега показали, что межзвездная пыль, попавшая на Землю в течение последних 20 лет, содержит железо-60. Изотоп обычно встречается в глубоководных отложениях и окаменелых останках бактерий и считается признаком вспышки сверхновой, которая возникла в окрестностях Солнечной системы 1,7-3,2 миллиона лет назад.

В настоящее время Солнечная система проходит через Местное межзвездное облако — разреженное скопление пыли протяженностью 30 световых лет. Наличие изотопа железа в этом облаке позволяет подтвердить гипотезу о том, что состав среды в окрестностях Солнечной системы был сформирован сверхновыми.

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