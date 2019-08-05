Найдена звезда с невероятными свойствами

Астрономы обнаружили древнейшую из известных во Вселенной звезду, которая находится в Млечном Пути, на расстоянии 35 тысяч световых лет от Земли. Об этом сообщает издание Science Alert.

Найденный красный гигант SMSS J160540.18–144323.1 имеет самые низкие уровни железа среди всех звезд в галактике — в полтора миллиона раз ниже, чем у Солнца. Это означает, что объект принадлежит ко второму поколению звезд, которые образовались после зарождения Вселенной 13,8 миллиарда лет назад. Сама SMSS J160540.18 возникла всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

В ранней Вселенной металлов почти не было, а первые звезды состояли из водорода и гелия, были очень массивными, горячими и с очень малым временем жизни. Их относят к так называемому звездному населению III. В процессе горения в недрах этих звезд образовались первые атомы кремния и железа. После гибели звездного населения III возникло звездное население II, в котором уже изначально присутствовали элементы тяжелее гелия.

Показатель уровня содержания в звезде элементов тяжелее гелия называется металличностью, и по нему можно узнать примерное время образования звезды после Большого взрыва. Предыдущим рекордсменом по низкому содержанию железа является 2MASS J18082002–5104378 B, чья металличность в 11 750 раз меньше металличности Солнца.

Ученые полагают, что звезда, предшествующая SMSS J160540.18, была в 10 раз массивнее Солнца. Вспышка сверхновой вызвала быстрый процесс захвата нейтронов (r-процесс) — ядерную реакцию, при которой образуются ядра тяжелых элементов. Небольшое количество атомов железа вырвалось из гравитационного поля нейтронной звезды, возникшей после сверхновой, и вошло в состав SMSS J160540.18, которая стала одним из первых представителей звездного населения II.

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