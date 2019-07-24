Открыты аномальные мертвые звезды

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили двойную звезду, компоненты которой обращаются вокруг друг друга с рекордной скоростью. Орбитальный период составляет всего 6,91 минуты. Об этом сообщает издание Science Alert.

Двойная звезда ZTF J1539+5027, состоящая из белых карликов (остатков обычных звезд), располагается в 7,8 тысячи световых лет от Земли, при этом оба компонента находятся в объеме пространства, который мог бы поместиться внутри Сатурна. Масса одной из звезд составляет 60 процентов массы Солнца, масса другой — 20 процентов. Вторая звезда по размерам больше своего компаньона, поэтому обладает гораздо меньшей плотностью.

Поскольку менее плотная звезда обладает низкой яркостью, блеск ZTF J1539+5027 падает каждый раз, когда она проходит на фоне более яркого компонента. Период затемнения составляет всего около семи минут, что указывает на рекордную близость обоих объектов друг к другу и на то, что их вращение должно порождать гравитационные волны. Обе звезды сближаются со скоростью 26 сантиметров в день. Пройдет около 130 тысяч лет прежде, чем период уменьшится до пяти минут и перенос вещества от одного компонента к другому резко возрастет.

После этого ZTF J1539+5027 превратится либо в звезду, подобную AM Canum Venaticorum с устойчивым переносом вещества, либо в редкую переменную звезду типа R Coronae Borealis — хаотично пульсирующий объект, считающийся маломассивным аналогом сверхновой типа Ia, когда один из компаньонов взрывается при увеличении массы выше некоторого предела.

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