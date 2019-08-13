Российский десантник убил другого одним ударом

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Житель Мурманска, служивший в воздушно-десантных войсках (ВДВ), одним ударом убил другого десантника. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

Это произошло 2 августа, во время празднования Дня ВДВ. В одном из городских парков пьяный 40-летний мужчина предложил своему знакомому 1993 года рождения помериться силами, но тот отказал ему. Обидевшись, десантник начал оскорблять своего более молодого оппонента. В ответ тот подошел и ударил кулаком в лицо потерпевшему, тот упал и ударился затылком об асфальт. Он получил сочетанную травму тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

2 августа сообщалось об аварии с десантниками, праздновавшими День ВДВ. ДТП произошло в Калининском районе Уфы около парка Победы. По словам очевидцев, автомобиль с флагами воздушно-десантных войск врезался в идущий впереди грузовик. Скорее всего, причиной аварии могла стать невнимательность водителя легковушки, поскольку десантники в момент ДТП пели военные песни.

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