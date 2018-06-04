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Украинские десантники в День защиты детей научили детей резать горло

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Bora Bora UKR / YouTube

В украинском городе Энергодар в День защиты детей 1 июня организаторы позвали бойцов местной воинской части, которые продемонстрировали окружающим приемы рукопашного боя. Видео опубликовал пользователь YouTube Bora Bora UKR.

На кадрах видно, как солдаты в масках выбегают из здания и дерутся, причем не брезгают перерезанием горла противникам.

Примечательно, что в качестве музыкального сопровождения звучит песня группы «Алиса», лидер которой Константин Кинчев попал в базу данных сайта «Миротворец», выискивающего врагов Украины.

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