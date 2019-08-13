Российские эксперты нашли экстремизм в цитате из Ветхого Завета

Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Об этом во вторник, 13 августа, юрист Ян Чеботарев сообщил на своей странице в Facebook.

Текст 29-го стиха — «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек».

По словам Чеботарева, точная цитата библейского стиха содержится в литературе последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Во время обысков, которые прошли в Кирове, следователи «изымали стародавние тексты», которые затем отдали экспертам ВГУ.

Те, в свою очередь, должны были проверить, есть ли в этих текстах призывы к насилию или дискриминации против какой-либо национальной, религиозной или социальной группы. В итоге эксперты нашли в библейском стихе «признаки экстремизма, в форме побуждения к действиям, направленным против (...) какой-либо группы, выделенной по религиозному признаку».

При этом, по словам Чеботарева, эксперты не раскрыли, на каком основании сделаны такие выводы. Юрист предположил, что причиной для них мог послужить тот факт, что вечная жизнь в ветхозаветном стихе обещана «только и исключительно праведникам».

В феврале сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в отношении организаторов региональных ячеек «Свидетелей Иеговы».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!