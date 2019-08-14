Кремль разберется в истории со сломанной ногой задержанного 27 июля москвича

В Кремле пообещали выяснить обстоятельства задержания московского дизайнера Константина Коновалова, которому силовики сломали ногу на пробежке 27 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не знаем, на чем основывается ответ Следственного комитета, но поинтересуемся деталями», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему СК отказался принять заявление москвича о применении к нему насилия. Он добавил, что в данной ситуации надо понять, кто, как и почему повалил пострадавшего на землю.

Ранее в своем Twitter Коновалов написал, что Следственный комитет отказался рассматривать его заявление, назвав действия сотрудников правоохранительных органов правомерными. В ведомстве утверждали, что его обращение «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов». Дизайнер уточнял, что предоставил следователям несколько фотографий его задержания и медицинские документы.

27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной акции протеста, Константин Коновалов совершал пробежку по Тверской улице недалеко от мэрии Москвы и делал фотографии с колоннами автозаков и толпами полицейских. Несколько силовиков задержали его и повалили на дорогу. В этот момент его ноги оказались на бордюре, и полицейские надавили на них, прижав к асфальту. Позднее Коновалов почувствовал боль в колене, врачи диагностировали у него перелом.

Согласно официальной версии Следственного комитета, москвич участвовал в несанкционированном шествии, и полицейские имели право применить к нему силу для обеспечения «возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений».

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