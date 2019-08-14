Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР

Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Заявление о преступлении составлено с помощью адвоката "Агоры" и подано в СК через электронную приемную. В случае отказа дойдем до ЕСПЧ», — написал депутат. По его словам, в Telegram-канале «Товарищ майор» 9 августа появились персональные данные россиян, в том числе и самого Волнова.

«Файл достаточно свежий, так как в нем фигурирует новый номер моего паспорта, который я сменил только этой весной», — отметил он.

Назвав подонками неизвестных, опубликовавших данные, Волнов считает, что они «пробили очередной уровень днища» и дали «сигнал всяким Петрунькам и прочей титушне: ребята — можно и так. Запретов не существует. Кто против режима, может быть опубличен, облит дерьмом, избит — ничего за это не будет».

27 июля, 3 и 10 августа в Москве прошли массовые акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вечером 9 августа Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал документ с личными данными трех тысяч участников акций. Свойства файла указывают на то, что он, возможно, создан в ГУ МВД по Москве. Издание «Медуза» выяснила, что канал может принадлежать пиарщику Валерию Тайсаеву. Тот в интервью Telegram-каналу Baza опроверг свою причастность к деятельности «Товарища майора», заявив, что создал канал по заказу людей, связанных с властными структурами и спецслужбами.

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