Украинский журналист назвал любовь к русским необъяснимым феноменом

Украинский журналист Кирилл Сазонов удивился лояльному отношению жителей Грузии к россиянам. Об этом он упомянул в рассказе о поездке в Грузию, опубликованном в Facebook.

Сазонов уточнил, что не может понять положительного отношения грузин к туристам из России. По его словам, известно, что именно российская сторона являлась инициатором военного конфликта в 2008 году, и потерянную память о произошедшем никак нельзя объяснить.

«Как? Они бомбили ваши города, они оккупировали часть вашей территории, неужели эти деньги от туристов могут этот факт перекрыть?» — заявил он. Сазонов окрестил это «необъяснимым феноменом».

В целом у журналиста сложилось приятное впечатление от поездки в Грузию. Он высоко оценил национальную кухню и культуру страны, заметив, что местные жители близки ему по ментальности. Однако он уточнил, что стоимость авиабилетов и длительность перелета сопоставима с отпуском в Турции, и в будущем он скорее предпочтет другой вариант.

В 2008 году Россия после вооруженного конфликта признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси разорвали дипломатические отношения с Москвой в ответ на эти действия. Грузия обвиняет Россию в оккупации своих территорий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!