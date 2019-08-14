Американка выкладывала посты в сеть через холодильник и прославилась

Жительница американского штата Кентукки по имени Дороти стала популярной в соцсети после того, как сделала публикацию в Twitter c помощью умного холодильника. Об этом пишет New York Mag.

«Не знаю, отправится ли этот пост, я разговариваю со своим холодильником. Что за черт. Моя мама снова конфисковала у меня всю электронику», — пожаловалась Дороти. Этот твит пользовательницы набрал более 67 тысяч лайков.

По словам девушки, мама запретила ей пользоваться интернетом из-за того, что она чуть не устроила пожар в доме, когда отвлеклась на просмотр YouTube-видео во время готовки. Дороти призналась, что без доступа в сеть ей было скучно. Кроме того, она боялась потерять своих подписчиков.

Когда мама отобрала у Дороти телефон, она сначала воспользовалась приставкой Nintendo, затем — приставкой Wii U. После того как девочка лишилась и этих устройств, за нее вступились администраторы официального аккаунта Twitter и запустили хештег #FreeDorothy («Свободу Дороти»).

Компания-производитель холодильника LG не прокомментировала произошедшее, однако, по данным журналистов, у бытового прибора есть функция отправлять посты в социальную сеть.

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