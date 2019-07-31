Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети

Юный житель китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, прославился в интернете роликами с научными экспериментами. Об этом сообщает газета China Daily.

Все началось, когда семилетний мальчик вернулся после школы домой и показал родителям изученный на уроке эксперимент. Мать охотно поддержала увлечение сына. Она тайно сняла его опыты на камеру и в апреле поделилась записью на местной видео-платформе. На кадрах ребенок надул воздушный шар углекислым газом, соединив уксус и пищевую соду.

Опубликованное женщиной видео обрело популярность среди пользователей сети. Она начала искать новые эксперименты в интернете и в книгах, чтобы ее сын смог повторить их в домашних условиях. Благодаря совместным усилиям, канал мальчика с опытами собрал около 230 тысяч подписчиков. Юзеры прозвали мальчика Юным Шелдоном в честь главного героя телесериала «Теория Большого взрыва».

Мать подчеркнула, что ее сын не придумывает новые эксперименты, а повторяет существующие. Она стремится обучить сына науке в игровой форме, а не «похвастаться маленьким гением». Упорство ребенка женщина поощряет новыми книгами с картинками.

В марте сообщалось, что бездомный житель Китая неожиданно прославился в сети своими интеллектуальными монологами. Пользователей интернета поразили его познания в области философии и литературы.

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