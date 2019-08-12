Колоритный персонаж из телесюжета покорил зрителей своей искренностью

Житель города Хантингтон (штат Западная Вирджиния, США) прославился в Twitter после интервью местному телеканалу WSAZ.

В новости по телеканалу рассказали о том, что из-за халатности муниципальных рабочих был уничтожен автомобиль студентки. Они попытались спилить дерево, мешавшее жителям. Однако из-за несоблюдения всех мер безопасности дерево в итоге приземлилось прямо на машину. У автомобиля оказалось сломано багажное отделение и задняя часть салона.

Хозяйка автомобиля, обучающаяся в университете, отказалась давать интервью телеканалу. Однако Билли Тейтум (Billy Tatum), свидетель произошедшего, согласился рассказать обо всем. Он выразил сожаление, но одновременно так честно сообщил о своих эмоциях от увиденного, что рассмешил пользователей соцсети.

«Звук был такой, как будто расплющили банку пива. Такой "хрусть"! Неудобно такое говорить, но это было в чем-то круто, понимаете? Какой парень не любит разрушений. Ведь поэтому мы ходим на автодерби. Но послушайте, по итогу, новая машина бедной девочки — все, и она теперь не сможет попасть в университет», — описал ситуацию Тейтум.

Опубликованное в Twitter видео уже набрало восемь миллионов просмотров и более 75 тысяч ретвитов. Многие пользователи оценили как будто бы довольное выражение лица Билли во время комментария и улыбку в конце репортажа. Некоторые отметили, что хотели бы услышать его описания других ситуаций из новостей и не только.

В январе 2018 года американка Ширли Нэш (Shirley Nash) из репортажа телеканала WCCB о надвигающейся на Северную Каролину снежной буре покорила пользователей YouTube внезапной речью о жирных людях. По мнению зрителей, женщина находилась в тот момент не в себе.

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