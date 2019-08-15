Жителей подтопленных районов Иркутской области заподозрили в симуляции

В Иркутской области зафиксирован рост числа заявлений от жителей, которые не пострадали в результате паводка, но претендуют на компенсацию. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, сообщает РЕН ТВ.

«Хотелось бы, чтобы и федеральные министерства, и правительство Иркутской области на эту тему обращало внимание», — отметил он.

Кроме того, по словам Мутко, списки пострадавших от паводка жителей региона сформированы, она должны были получить выплаты 10 августа.

«Бесконечно мы не можем на эту тему говорить. Судебные решения — это должно быть приложение к списку. Судебные разбирательства некоторых граждан могут идти еще долгие годы», — заявил вице-премьер.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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