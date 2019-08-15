Американская рэперша узнала слово «чурка» и решила сделать футболку с ним

Американская рэперша Азилия Бэнкс после концерта в Москве узнала слово «чурка» и решила сделать футболку с таким принтом. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет чурка, сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово "чика!", красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня», — написала артистка и опубликовала снимок с белой футболкой, на которой она стразами начала вышивать русское ругательство.

Фото опубликовано @azealiabanks

Русскоязычных пользователей удивил пост звезды. Кто-то предположил, что Бэнкс неправильно поняла смысл слова, другие же начали переживать, что ее аккаунт взломали. Некоторые также принялись объяснять знаменитости, что она написала ругательство, аналогичное слову «ниггер».

В марте американская актриса Линдси Лохан оставила матерный комментарий на русском языке под публикацией портала RT в Twitter. Артистка написала неприличный комментарий под новостью о том, что 13 марта в работе Instagram произошел сбой. «***** [черт] это дерьмо», — отметила она.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!