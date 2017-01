Рэперша Азилия Бэнкс вызвалась спеть на инаугурации Трампа

Американская рэперша Азилия Бэнкс высказала свое желание спеть на церемонии по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом исполнительница написала в своем Facebook.

«Видела развлекательную программу инаугурации и очень расстроилась. Это ЭПИЧЕСКИЙ момент в современной истории, и нужно обязательно отметить его со стилем. Я с радостью выступлю на инаугурации», — заявила Бэнкс.

25-летняя Азилия Бэнкс не раз становилась участницей скандалов. Весной ее Twitter заблокировали из-за расистских и гомофобных высказываний. Среди ее музыкальных достижений — пока единственный студийный альбом Broke with Expensive Taste, вышедший в 2014 году. Летом 2016 года артистка выступила в Москве.

Судьба концерта по случаю инаугурации с момента избрания Трампа складывалась неудачно. Многие знаменитости отказались от выступления. Среди исполнителей, подтвердивших свое участие в шоу, — кантри-музыкант Ли Гринвуд и 16-летняя певица, звезда телепередачи America's Got Talent (российский аналог — «Минута славы») Джеки Иванко. На сцене также появится нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes.

Ранее в январе американский музыкант Моби высмеял предложение выступить с диджей-сетом на концерте. Он призвал Трампа опубликовать свою налоговую отчетность в качестве гонорара.

Концерт под названием The Make America Great Again! Welcome Celebration («Сделаем Америку снова великой! Приветственное торжество») пройдет возле мемориала Линкольна 19 января, за день до инаугурации Трампа.