Линдси Лохан выругалась матом на русском языке

Американская актриса Линдси Лохан оставила матерный комментарий на русском языке под публикацией портала RT в Twitter.

Скриншот: @RT_com

Артистка написала неприличный комментарий под новостью о том, что 13 марта в работе Instagram произошел сбой. «***** [черт] это дерьмо», — отметила она.

В январе Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным во время ее нового шоу на MTV.

Актриса обрела популярность благодаря ролям в таких фильмах, как «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия».

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