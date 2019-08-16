В Сочи открылся музыкальный фестиваль Live Fest Summer

В Сочи открылся ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer, который продлится до 18 августа. На нем выступят большее 20 групп, в том числе Ленинград, Little Big, Сплин, BrainStorm, сообщается на официальном сайте мероприятия.

По словам организаторов, ведущим первого дня фестиваля станет журналист Юрий Дудь. Группа Little Big начнет трехдневное мероприятие с собственной программой с выступлением певицы Tatarka. Второй фестивальный день возглавит группа «Ленинград», хедлайнером третьего дня станет «Сплин».

На площадке фестиваля будет также работать малая сцена, где выступят молодые артисты. Гостей также ждут DJ Grusha Music, DJ Motivee, DJ Hoiz, Dmitry Fedoroff feat DJ GRZ, DJ Andrey Topchy, DJ Sasha Youth. В рамках Live Fest Summer также пройдет фестиваль web-сериалов REALIST WEB FEST: гости смогут посмотреть любимые фильмы под открытым небом.

В этом году фестиваль проходит на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря. В зоне проведения мероприятия расположены палаточный городок, круглосуточный фуд-корт, дизайнерский маркет, развлекательные зоны и спортивная площадка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!