В Сочи пройдет Quiksilver New Star Camp

C 29 марта по 7 апреля на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет 10-й спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программе фестиваля — уроки катания на сноуборде, горных лыжах и серфе, соревнования профессиональных райдеров и концерты приглашенных музыкантов. Так, 31 марта пройдет Quiksilver New Star Invitational — соревнование, в котором российские и зарубежные профессиональные райдеры будут соревноваться на трамплине с пролетом более 20 метров.

На следующий день состоится МегаФон Speedtest Race. Все желающие смогут попробовать себя в дисциплине «бенкед-слалом». 4 апреля пройдет контест Toyota Push the Limit Jibbing Session на джиббинг-споте, в котором примут участие 60 райдеров. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

6 апреля — день JBL. С утра в сноупарке пройдет контест для всех желающих — JBL STEREO JAM. Задача всех участников продемонстрировать сложность исполнения трюка, его стиль и креативное использование фигуры контеста в виде наушников JBL.

Завершится фестиваль 7 апреля.

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