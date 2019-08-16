Арестован крупнейший в мире торговец оружием

В португальском округе Эвора арестован торговец оружием из Бельгии Жак Месье. Об этом сообщает газета Le Soir.

Жак Месье — один из величайших торговцев оружием в мире. В 2017 году он был осужден за незаконную доставку стрелкового оружия, боеприпасов, танков, вертолетов, самолетов и другого военного оборудования в воюющие страны. Тогда его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч евро.

Месье обжаловал приговор, после пересмотра в октябре 2018 года срок увеличился до четырех лет тюрьмы, сумма штрафа выросла до 1,2 миллиона евро. После этого Месье бежал из Бельгии и скрывался в Португалии.

Выйти на след преступника помогли лошади, которых он перевез из Франции.

По утверждению СМИ, за последние 35 лет не было вооруженного конфликта, в котором не участвовал бы Месье.

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