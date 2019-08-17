«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».

Для этого к аэробаллистической ракете, в настоящее время предназначенной для запуска с истребителя-перехватчика МиГ-31, предлагается добавить вторую ступень с двигателем 9Х820 от ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М».

«Его тяги хватит с избытком — 175 килоньютонов, несмотря на то, что ракета поправится до 7500–7600 килограммов и удлинится до 11 метров. В итоге в конце активного участка она получит те же четыре тысячи метров в секунду, как и при старте с МиГ-31, необходимые для достижения дальности две тысячи километров», — утверждает газета.

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Также в публикации говорится о необходимости разработки наземного варианта «Калибра».

ДРСМД, подписанный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, прекратил действие 2 августа.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

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