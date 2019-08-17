Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара в Дублине в апреле этого года из-за того, что тот назвал его виски дерьмом. Об этом сообщает Irish Mirror.

«Мужчина, которому Макгрегор предложил выпить, сказал: "Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой виски". Конору это не понравилось, после чего он нанес удар», — рассказал источник издания.

Об инциденте стало известно 15 августа. На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове. После этого бойца выводят из помещения. Несмотря на то, что нападение произошло в апреле, Макгрегора обязали явиться в суд, при этом он не был арестован.

В марте Макгрегор разбил телефон фаната, который пытался сделать снимок ирландца. Сторонам удалось урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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