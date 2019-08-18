Российские селяне обвинили ветеранов МВД в засилье кабанов

Жители сельского поселения Бабаевское (Вологодская область) обратились с коллективным письмом к губернатору региона Олегу Кувшинникову: они пожаловались на засилье кабанов, которых разводит Клавдинское охотхозяйство вологодских ветеранов МВД. Об этом сообщает региональный портал 47news.

По словам жителей Бабаевского, кабаны в селе ломают ограждения и уничтожают урожай картофеля, при этом со временем ситуация лишь ухудшается.

«В вечернее время кабаны выбегают на деревенские улочки. Дети и пожилые люди боятся выходить из домов, опасаясь за жизнь и здоровье. Жители ограничены в свободном передвижении по населенному пункту — нарушаются их законные права и наносится материальный ущерб», — говорится в письме, датированном 14 августа.

Авторы обращения отмечают, что кабанов разводит Клавдинское охотхозяйство вологодских ветеранов МВД, одним из соучредителей которого является Константин Любомудров. По данным портала 47news, охотхозяйство, основанное в 2006 году, зарабатывает охотой, в том числе на кабанов. Добыть одного зверя стоит четыре тысячи рублей.

Любомудров в беседе с порталом отметил, что кабаны в районе сельского поселения Бабаевское «исконно жили», а вся проблема заключается в том, что у большинства местных жителей нет заборов. При этом лес находится всего в 5-7 метрах от поселения.

«Если нет денег, то администрация должна помогать, там же цена вопроса только во фронт заграждение поставить, по бокам-то соседи. А чтобы забор не подняли, нужно к нему привязывать бревно и в землю прикапывать», — заключил Любомудров.

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