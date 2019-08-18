Посетитель умер на музыкальном фестивале под Нижним Новгородом

На музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области скончался посетитель, сообщает в воскресенье, 18 августа, Telegram-канал «Подъем».

По его информации, ранее в сети появился снимок, на котором запечатлен лежащий в грязи человек. В подписи к фотографии было указано, что он скончался от передозировки наркотиками.

В пресс-службе фестиваля подтвердили факт смерти «ранее посетившего фестиваль» человека, однако уточнили, что это произошло за пределами территории мероприятия. По информации собеседников канала, инцидент произошел в ночь с субботы, 17 августа, на воскресенье, 18 августа. На место оперативно прибыли медики.

«Если версия об отравлении наркотическими веществами подтвердится ГУВД, то это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что принимают максимальные меры по досмотру гостей, в том числе, на наличие стимулирующих веществ.

Фестиваль электронной музыки Alfa Future People проходил в поселке Большое Козино в течение трех дней — с 16 по 18 августа. Он ежегодно проводится в Нижегородской области с 2004 года. Его посетителями становятся порядка 50 тысяч человек.

В августе 2017 года сообщалось, что на фестивале Reading в одноименном городе в Великобритании скончался 17-летний подросток. Мальчика обнаружили в палатке без признаков жизни около двух часов ночи. Очевидцы вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть.

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