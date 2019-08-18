Под Нижним Новгородом завершился фестиваль современной музыки Alfa Future People

В поселке Большое Козино под Нижним Новгородом состоялся музыкальный фестиваль Alfa Future People. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что на мероприятии впервые были задействованы шесть сцен, одна из которых полностью состояла из LED-экранов. Каждая из локаций, Bass, Techno, Live, Deep и Trance, представляла различные музыкальные жанры: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро.

Хэдлайнером фестиваля стал один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, а также диджей из Нидерландов Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke. Кроме того, свои сеты исполнили «крестный отец джангла» Aphrodite, бельгийский диджей Coone, австралийская звезда Alison Wonderland, Seth Schwarz, московский диджей DJ List и дуэт Simple Symmetry, а также Zuma Dionys.

В жанре trance выступили Christina Novelli и британский диджей Ashley Wallbridge, аплифтинг-представитель Sean Tyas, прима вокального транса Christina Novelli, Super8 & Tab, David Gravell, Exis. Кроме того, появились хип-хоп исполнители Markul и Thomas Mraz, уфимский рэпер i61, Bad Zu и поп-трио Cream Soda. На сцене Techno выступили трио dOP, американец Matthew Dear, один из самых авторитетных диджеев России Sergey Sanchez, дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing.

Также гости мероприятия могли заняться спортом (волейболом, баскетболом и пляжным футболом), получить уроки английского языка или стрит-арта, пройти квесты и прослушать различные лекции. Кроме того, на территории был организован масштабный фудкорт с 10 кухнями мира и фотозоны.

Мероприятие длилось три дня — с 16 по 18 августа. «Тысячи людей двигались в такт музыки в дождевиках и резиновых сапогах, пребывая в восторженном настроении от превосходной музыки», — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, музыка играла на территории в беспрерывном режиме в течение 48 часов.

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