Музыкальный фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На площадке выступят французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий музыкант Marc Romboy.

Ранее организаторы объявили, что на техно-сцене появится дуэт из Барселоны Audiofly, а также немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce.

Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. Всего посетителям будут доступны семь сцен. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

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