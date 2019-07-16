Фестиваль Alfa Future People объявил артистов live-сцены

Фестиваль электронной музыки Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, объявил состав участников live-сцены. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основой лайн-апа на новой площадке станет хип-хоп. На ней выступят такие артисты, как Markul и Thomas Mraz, стокгольмский рэпер Yung Lean, футурист из Сибири Pixelord, уфимский хип-хоп-исполнитель i61, петербуржец sp4k, самарец Семен Лисейчев, выступающий под псевдонимом MC Сенечка, рейверы Bad Zu, изобретатель жанра weedwave из Тамбова Захар Бравиков (он же Summer of Haze) и диджей Карина Истомина.

Всего посетителям фестиваля будут доступны семь сцен. Билеты можно приобрести на сайте.

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