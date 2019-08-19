Документы Минфина нашли среди мусора

Жители поселка Восток в Наро-Фоминском районе Московской области обнаружили на местной нелегальной свалке документы Минфина, пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что жители поселка заметили несколько грузовых автомобилей, которые привезли мусор и начали сваливать его на лесной опушке. Приехавшие на вызов полицейские «развернули» несколько грузовиков, но оставшиеся успели сбросить груз.

Среди строительного и бытового мусора жители Востока нашли документы Минфина, в том числе служебные записки с просьбой возместить расходы на организацию приемов иностранных делегаций или выплатить командировочные.

Отмечается, что большинство документов содержали персональные данные сотрудников Минфина, на некоторых из них стояла подпись главы ведомства Антона Силуанова. Для кого предназначались документы и как они оказались в Востоке, неизвестно.

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