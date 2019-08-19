Трое пьяных россиян уснули у Вечного огня и заинтересовали полицию

Жители города Чусовой в Пермском крае уснули у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Фотографии трех спящих мужчин опубликовали в сообществе «Чусовой [ЧП] Новости» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали URA.RU, что к мемориалу выезжали полицейские. Они выяснили, что мужчины были пьяны. На них составили протоколы по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Максимальное наказание по ней составляет арест на срок до 15 суток.

В июне суд оштрафовал жительницу Брянска Алену Червякову на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к обществу (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за видео с танцем на площадке памятника «Курган Бессмертия». Девушка признала вину и объяснила, что хотела снять красивое видео с танцем. Она отметила, что не имела умысла оскорбить участников Великой Отечественной войны.

Позднее еще один местный житель, Егор Фетисов, попрыгал со скакалкой перед «Курганом Бессмертия», снял это на видео и опубликовал в соцсети в поддержку Алены Червяковой. В отношении россиянина составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

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