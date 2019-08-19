Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных

Киберпреступники пытались получить у жертв данные учетных записей Microsoft, используя фальшивые сообщения об ошибке. Об этом сообщили специалисты компании в Twitter.

Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке, и предлагающую пользователям ввести учетные данные. Такие страницы маскировались под привычное для юзеров окно аутентификации.

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Хакеры создавали на одном зарегистрированном домене большое количество таких страниц, скорее всего им удалось собрать огромные массивы данных.

«Поскольку искаженная страница 404 показывается по любому несуществующему URL в контролируемом злоумышленниками домене, фишеры могут использовать случайные URL для своих кампаний. Мы также обнаружили, что злоумышленники рандомизируют домены, экспоненциально увеличивая количество фишинговых URL», — заявили в Microsoft.

Специалисты в области кибербезопасности предупредили о некоторых особенностях, по которым можно отличить фальшивую страницу от подлинной. К ним они отнесли отсутствие уведомлений о cookie и ссылка на параметры входа.

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