Стало известно о состоянии отца после убийства подростком семьи под Ульяновском

Отец 16-летнего школьника, убившего свою семью и покончившего с собой, находится в шоковом состоянии. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков.
По его словам, из-за состояния мужчины пока непонятно, кто будет заниматься организацией похорон. Чиновник пообещал, что руководство области окажет содействие в устроении траурной церемонии.
Уточняется, что родители подростка развелись несколько лет назад, однако отец поддерживал связь с сыном и оказывал ему материальную помощь.
18 августа стало известно, что убивший свою семью и покончивший с собой школьник перед смертью отправил аудиосообщение своему другу. Он признался, что ему «было легко» расправляться с родными.
Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство в селе Патрикеево Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.