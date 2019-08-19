Друг зарубившего семью подростка назвал шуткой его сообщение о легкости убийства

Лучший друг подростка из Ульяновской области, который зарубил семью и покончил с собой, назвал шуткой голосовое сообщение о «легкости» убийства, отправленное им перед смертью, передает телеканал «360». Юноша также назвал шуткой причастность приятеля к АУЕ-группам.

«Я видел видео, там было сообщение. Это голосовое сообщение было шуткой. Это шутка была. Он писал это в шутку <...>Я не знаю, кому он это сообщение отправил, но это шутка была по-любому», — заявил молодой человек.

Он также назвал «бредом» сообщения о том, что убивший семью подросток недолюбливал брата с сестрой, которые были от другого отца.

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«Мне кажется, это бред. У меня тоже брат от другого отца, но я же нормально с ними... Это чушь полная», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что отец 16-летнего школьника, убившего свою семью и покончившего с собой, находится в шоковом состоянии. Из-за состояния мужчины пока непонятно, кто будет заниматься организацией похорон.

По предварительной версии, юноша зарубил топором мать, брата и сестру, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство в селе Патрикеево Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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