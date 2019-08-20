Реальный вклад частных камер в безопасность на российских дорогах оценили

Установка частных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения уменьшает уровень аварийности на российских дорогах. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития, с текстом которого ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В министерстве также опровергли, что подобные камеры устанавливают в местах с наибольшим нарушением ПДД, а не в местах концентрации аварий. Согласно докладу, установка частных камер снизила аварийность на уровень выше среднего. В качестве примера авторы доклада привели Подмосковье, где она уменьшилась на 15-30 процентов. При этом при заключении соглашения размер платы частной компании частично или полностью зависит от количества либо размера собранных штрафов.

Кроме того, согласно докладу, среднее снижение аварийности при установке частных камер достигает 19 процентов. Там, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг, этот показатель не выше 15 процентов. По 13 из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5 процентов. При этом вице-премьер Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки вознаграждения концессионера с объемом собираемых штрафов.

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Эксперты также обнаружили, что на аварийность влияет степень отбора концессионеров. Так, при выборе конкурентным путем (больше одного участника), число ДТП в среднем снижалось на 17,7 процента. В случае если на заключение соглашения был лишь один претендент, число аварий снизилось лишь на 11 процентов.

Общий объем госрасходов на обслуживание и создание систем фото и видеофиксации нарушений составляет 20,6 миллиарда рублей. На концессии уходит 11,1 миллиарда рублей. На установку камер видеонаблюдения в рамках всех концессий потратили 2 миллиарда из 11.

Гендиректор компании АО «Безопасные дороги Рязанской области» Алексей Никитенко объяснил, что любое размещение камер производят на основании статистики аварийности и мест возможных ДТП. Оно также определяется ГИБДД и согласуется с Минтрансом области. «Мы не можем влиять на вынесение постановлений [штрафов], не можем влиять на работу судебных приставов. Постановление [о назначении штрафа] выносит ГИБДД с тех камер, которые мы устанавливаем и обслуживаем. Все оборудование уже передано государству, в этом заключается модель концессионного соглашения», — объяснил Никитенко.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для обязательного информирования водителей о местах размещения камер. Конечным итогом выполнения этого поручения будет «снижение возможностей для извлечения доходов от комплексов фото- и видеофиксации частными компаниями», заключили в Минэкономразвития. Как пишет РБК, ранее вице-премьер Максим Акимов и заместитель генпрокурора Александр Буксман заявляли,что камеры стали «источником доходов», а предприниматели получают до 90 процентов доходов от штрафов за нарушения.

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