Выключившиеся после аварии у Северодвинска мониторинговые станции заработали

Две российские мониторинговые станции по установлению уровня радиации возобновили передачу данных, прекращенную вскоре после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Об этом сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо на своей странице в Twitter.

По его словам, заработали радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино), информация с них поступает во временный технический секретариат. «Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», — добавил Зербо.

До этого информации о неполадках в Пеледуе не было. Ранее Зербо сообщал о четырех станциях, которые перестали передавать данные. Сначала стало известно о пунктах в Дубне и Кирове, затем — в городе Билибино на Чукотке и в селе Залесово на Алтае.

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В МИД России указали, что данные со станций передаются на добровольной основе. В Кремле при этом подчеркнули, что разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд.

Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома».

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