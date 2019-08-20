В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию карт, фиксирующих возможное направление распространения радиоактивного облака после аварии под Северодвинском. По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна. Он призвал ориентироваться в этом вопросе на заявление главы государства по факту произошедшего.

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Анимированная карта, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако, была опубликована в Twitter-аккаунте исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытания Лассина Зербо. Он также сообщил, что станции в Дубне и Кирове перестали работать через два дня после аварии. Российские чиновники объяснили это проблемами с сетью и связью.

Ранее, 19 августа, президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет. По его словам, на место происшествия направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют сейчас ситуацию.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.

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