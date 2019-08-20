Россия объяснила прекращение работы станций мониторинга уровня радиации

Данные со станций мониторинга уровня радиации передаются на добровольной основе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает во вторник, 20 августа, «Интерфакс».
«Инцидент в Архангельской области не несет никаких рисков для окружающей среды и населения», — сказал дипломат.
Всего известно о четырех станциях, которые перестали передавать данные после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва. Ранее 20 августа сообщалось о станциях в городе Билибино на Чукотке и в селе Залесово на Алтае, 19 августа — в Дубне и Кирове. Единственная станция, которая продолжает передавать информацию из России, находится в Уссурийске.
До этого Ядерный центр безопасности Норвегии сообщил об обнаружении радиоактивного йода в воздухе в период с 9 по 12 августа.
Ранее на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.