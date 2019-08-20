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Зарубившего семью российского подростка похоронили отдельно от родных

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Подростка из Ульяновской области, убившего семью, похоронили отдельно от родственников. Об этом сообщил представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, передает РИА Новости.

Семью похоронили на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района — оно ближайшее к селу Патрикеево. Подростка 19 августа отец похоронил по мусульманским обычаям в Карсунском районе.

18 августа в жилом доме в Патрикеево нашли тела пяти человек: матери подростка, его бабушки и дедушки, а также четырехлетних сестры и брата. В 500 метрах от дома находился труп самого мальчика. По предварительным данным, он зарубил своих родных топором, а затем покончил с собой. В своей предсмертной записке он писал, что убивает семью, чтобы «забрать их с собой» и чтобы «у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».

У отца были проблемы с алкоголем, он ушел из семьи, когда мальчик пошел в школу. Семья жила в одном доме на пособия и пенсии. Сейчас мужчина находится в шоковом состоянии, чиновники обещали помочь с организацией похорон. На них из областного бюджета обещали выделить 260 тысяч рублей.

По одной из версий следствия, школьник мог страдать шизофренией. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

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