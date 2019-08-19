Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитых им родственников

Членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, похоронят во вторник, 20 августа, на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали в региональном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

Тело юноши, который покончил жизнь самоубийством, будет погребено отдельно от родственников, на кладбище в Карсунском районе.

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18 августа в жилом доме в Патрикеево были найдены тела пяти человек: матери подростка, его бабушки и дедушки, а также четырехлетних сестры и брата. В 500 метрах от дома находился труп самого мальчика. По предварительным данным, он зарубил своих родных топором, а затем покончил с собой. В своей предсмертной записке он писал, что убивает семью, чтобы «забрать их с собой» и чтобы

«у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».

Знакомые мальчика говорили, что он был спокойным и уравновешенным. Он считался «гордостью класса», участвовал во многих олимпиадах и передаче «Умники и умницы», никогда не стоял на учете в полиции. Друзья описывали его как дружелюбного и жизнерадостного любителя компьютерных игр.

У отца были проблемы с алкоголем, он ушел из семьи, когда мальчик пошел в школу. Семья жила в одном доме, на пособия и пенсии. Сейчас мужчина находится в шоковом состоянии, чиновники обещали помочь с организацией похорон. На них из областного бюджета выделят 260 тысяч рублей.

По одной из версий следствия, школьник мог страдать шизофренией. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

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