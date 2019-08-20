На курильском острове нашли сеть подземных ходов

Экспедиция обнаружила на острове Итуруп сеть подземных ходов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает РИА Новости.

Предположительно, ходы были сооружены во времена Второй мировой войны. Всего исследовано около 100 метров подземелья и найдено семь подземных путей. Кроме того, на месте раскопок были обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

Кроме того, была найдена затонувшая деревянная японская шхуна, датируемая первой половиной прошлого века. Она находится в заливе Касатка примерно в 70 метрах от берега.

Всего в экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» участвуют около 100 человек. Исследования будут проходить на островах Итуруп и Уруп.

Итуруп входит в состав южной группы Большой гряды Курильских островов. Является самым крупным островом архипелага.

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