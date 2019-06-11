Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты

В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест. Там могут находиться различные предметы и ценности, в том числе бесследно исчезнувшая Янтарная комната, пишет RMF 24.

Сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик (Bartłomiej Plebańczyk) заявил, что исследователи совершили прорыв в поисках. «С помощью профессионального георадара нам удалось определить местоположение подземного тоннеля. Подкопав обозначенное устройством место, мы фактически нашли люк, который почти наверняка не открывался со Второй мировой», — сказал он.

Люк находится под 100-килограммовой бетонной плитой, на которой за 74 года выросло дерево. По словам Плебанчика, в музее рассчитывают, что вход будет расчищен и открыт в конце июня после улаживания юридических формальностей.

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Что конкретно находится в скрытом за люком тоннеле, неизвестно, но предполагается, что там могут быть исторические документы, вещи офицеров и солдат вермахта, ценности, и, возможно, Янтарная комната. Люк расположен недалеко от места, где велись поиски этой ценности в 2016-2017 годах, что увеличивает шансы на находку, отмечает RMF 24.

Янтарная комната, шедевр искусства XVIII века, исчезла в апреле 1945 года во время штурма Кенигсберга советскими войсками. Ее искали как власти СССР, так и археологи-любители из различных стран, но поиски успехом не увенчались. О ее возможном местонахождении циркулирует множество слухов: так, сообщалось, что Янтарная комната спрятана в тоннеле под замком в польском городе Пасленк и в пещерах под Дрезденом.

Воссозданная отечественными реставраторами Янтарная комната ныне доступна для посещения в Екатерининском дворце в Пушкине.

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