Раскрыто местонахождение Янтарной комнаты

Немецкие археологи-любители пришли к выводу, что похищенная нацистами Янтарная комната находится в пещерах под Дрезденом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам 73-летнего Леонарда Блуме, 67-летнего Гюнтера Экардта и 71-летнего Петера Лора, во времена Второй мировой войны нацисты соорудили секретные бункеры в системе пещер у холмов Хартенштайна. Здесь, по мнению археологов, находится бесследно исчезнувшая Янтарная комната, которая ранее хранилась в Кёнигсберге (ныне Калининград) после того, как немцы вывезли ее с оккупированных территорий под Санкт-Петербургом. В окрестностях пещер также находится железнодорожная станция, на которой в 1945 году заметили поезд, прибывший из Кёнингсберга.

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Трое охотников за сокровищами начали поиски комнаты после того, как некий «надежный источник» рассказал им о ее местонахождении в подземных туннелях под холмами Хартенштайна. Вооружившись георадаром, мужчины обнаружили под пещерами систему пустот, которые, скорее всего, являются военными укрытиями. Кроме того, ими были найдены следы на деревьях от стальных канатов, используемых для перевозки тяжелых ящиков.

Лор считает, что в секретных бункерах также спрятаны сокровища последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II.

Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, созданный мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Она состояла из янтарных панелей, украшений и панно. Сын монарха преподнес комнату в дар Петру I в 1717 году.