Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию

Найденный археологами на центральной площади города Старая Русса (Новгородская область) каменный мост XIX века через реку Малашка, считавшийся разрушенным, закопают из-за отсутствия средств на его реставрацию, сообщили «Интерфаксу» в администрации Старорусского района.

«Как ни хотелось бы нам отреставрировать мост и сохранить его в качестве объекта турпоказа, на это в настоящий момент нет средств. Поэтому наш мост в ближайшее время будет засыпан песком и таким образом законсервирован до лучших времен», — сказал собеседник агентства.

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В настоящее время, отмечает источник, «надо решить вопрос о статусе моста, который пока не является памятником». В этом случае появится источник финансирования, позволяющий провести необходимые реставрационные работы.

Мост через Малашку найден Старорусской археологической экспедицией Новгородского государственного университета в ходе раскопок, проводящихся в рамках реконструкции Соборной площади Старой Руссы. Оказалось, что при засыпке русла реки в советские годы мост оставили в целости, разрушив только его выступавшие над землей части.

Старая Русса — второй по значению город Новгородской земли в эпоху Средневековья. Первые раскопки в нем были произведены в 1939 году, а с 1966 года археологи работают в Старой Руссе на постоянной основе.