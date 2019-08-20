Ким Кардашьян вышла в свет без макияжа и восхитила поклонников

Папарацци сфотографировали американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян без макияжа, когда она вместе с мужем Канье Уэстом пошла поужинать в ресторан в Санта-Монике. Фото пары опубликовал Instagram-аккаунт kimkardashian.fr.

На снимке девушка одета в серое худи и тренировочные штаны, а также в кроссовки. Подписчиков аккаунта восхитил естественный внешний вид Кардашьян.

«Мне нравится, что она стала выглядеть естественнее», — написала одна из подписчиц. «Пример для подражания», — прокомментировал другой. Других удивило, что Уэст и Кардашьян оделись не по-летнему тепло. «Там что, холодно?» — спросил один из пользователей.

Ранее Ким Кардашьян выложила в сторис своего Instagram-аккаунта фото, на которой она запечатлена в подростковом возрасте со спущенными джинсами.

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