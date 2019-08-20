Редчайший розовый леопард попал на скрытую камеру

В южноафриканском природном заповеднике Таба Толо (Thaba Tholo Wilderness Reserve) на скрытую камеру запечатлели редчайшего розового леопарда. Об этом сообщает Daily Mail.

Снимки животного принадлежат владельцу заповедника, 45-летнему Алану Уотсону (Alan Watson) и его 41-летней жене Линси (Lynsey). На кадрах дикий леопард с эритризмом (редчайшим нарушением пигментации наружных покровов в пользу красных и розовых оттенков — прим. «Ленты.ру») поедает мертвого жирафа.

Супруги утверждают, что они и ранее замечали необычного леопарда на территории их заповедника, однако им впервые удалось снять зверя на установленную на дереве скрытую камеру. «Насколько я знаю, это редчайший в мире окрас леопарда», — пояснил Уотсон, отметив, что шкура хищника имеет розовый оттенок.

В феврале фотограф-натуралист Уилл Беррар-Лукас запечатлел в Кении редчайшего черного леопарда. Эта особь родилась с редкой генетической мутацией, противоположной альбинизму. Последний раз фото черного леопарда было сделано в 1909 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!