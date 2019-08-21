Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных. Очень любил жизнь во всех ее проявлениях. И погиб, как жил, — мгновенно в красивейшем море рядом с не менее прекрасным островом», — говорится в публикации.

Михаил Абрамов родился в октябре 1963 года в Москве в семье врачей. С 2003-го он начал изучать и коллекционировать древние иконы, а также заниматься организацией выставок с ними. В 2006-м основал первый в Москве Музей русской иконы, который в настоящее время насчитывает около 5 тысяч архивных документов.

20 августа частный легкий вертолет Agusta A.109, на котором находился Абрамов, потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. Кому-либо выжить не удалось.