Вертолет с россиянами разбился в Греции

Частный легкий вертолет Agusta A.109 потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. Об этом сообщает портал Iefimerida.

По его информации, вертолет упал в проливе между островом и городком Галата, расположенным на материковой части. На борту находились двое россиян и один грек — пилот. По предварительным данным, пассажирами были женщина и ребенок. Мэр населенного пункта заявил, что выживших в результате происшествия нет.

Отмечается, что вертолет принадлежит греческому бизнесмену, который сдает его в аренду. Граждане России намеревались долететь на нем из Галаты до афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос», однако вскоре после взлета машина задела электрокабели и упала. Из-за этого на Поросе отключилось электричество.

В конце июля сообщалось, что вертолет с двумя гражданами России упал в Средиземное море возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно).

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