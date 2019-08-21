Появилось видео крушения вертолета с россиянами в Греции

Опубликованы кадры крушения вертолета с россиянами в Греции. Видео размещено на Youtube.

На записи с камеры мобильного телефона видно, как вертолет дымится и затем падает в воду.

Ранее стало известно, что в результате происшествия погиб меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

20 августа частный легкий вертолет Agusta A.109, на котором находился Абрамов, потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. Кому-либо выжить не удалось. Вертолет принадлежит греческому бизнесмену, который сдает его в аренду. Граждане России намеревались долететь на нем из Галаты до афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос», однако вскоре после взлета машина задела электрокабели и упала. Из-за этого на Поросе отключилось электричество.

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