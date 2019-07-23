Россияне на вертолете упали в Средиземное море

Легкий вертолет Robinson R66 упал в Средиземное море возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, обнаружено тело одного погибшего — пилота. Как пишет портал vaaju.com, его обнаружили в наполовину затонувшем вертолете. Указывается, что за штурвалом была женщина, она россиянка. Пропавшим считается 37-летний мужчина-владелец R66, находившийся на борту. Отмечается, что он также гражданин России.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова. Для того чтобы летательный аппарат окончательно не ушел под воду, к нему прикрепили специальные надувные баллоны.

Отмечается, что вертолет следовал из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо (провинция Масса-Каррара) в город Ольбия на Сардинии. По данным Flightradar, который отслеживает полеты, вертолет с регистрационным номером RA-07370 вылетел 22 июля в 13:33.

В начале июля американский угольный магнат и еще шесть человек разбились в результате крушения вертолета на Багамах. Он упал в Атлантический океан.

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