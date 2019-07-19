Немецкая полиция предположила убийство пропавших в Германии россиянок

Полиция Германии предположила, что пропавшие в Мюнхене мать и дочь из России могли быть убиты. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, 41-летняя Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли из дома 13 июля за покупками в торговые пассажи Perlacher (большой ТЦ на востоке Мюнхена), после чего перестали выходить на связь. Сообщается, что их мобильные телефоны с того же дня отключены. Об исчезновении двух женщин заявили бывший муж (который живет возле Perlacher) и нынешний супруг Марии.

Представитель полиции заявил в комментарии Bild, что «общие обстоятельства указывают на умышленное насильственное преступление».

Известно, что Мария каждые два месяца навещала отца, который живет в Москве. Также она звонила ему каждый день, однако с 13 июля звонки прекратились. При этом полиция исключила версию о том, что россиянки могли уехать в другую страну, так как паспорта пропавших остались в их квартире.

18 июля стало известно, что в немецком городе Мюнхен объявлены в розыск две россиянки. Консульство России вместе с компетентными немецкими органами занимается выяснением обстоятельств случившегося.

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